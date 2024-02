Russos com vida de luxo no Brasil são investigados por lavagem de dinheiro

Uma quadrilha de russos e brasileiros é alvo de operação hoje da Polícia Federal por suspeita de lavagem de dinheiro usando criptomoedas.

O que aconteceu

Quatro pessoas são as principais investigadas. A Justiça determinou o monitoramento dos quatro alvos com uso de tornozeleira eletrônica e proibiu a saída deles do país e transações com criptoativos. Ao todo, 10 mandados de busca e apreensão foram expedidos, seis em Santa Catarina, dois em Goiás e dois no Ceará.