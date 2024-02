Suspeito de matar pessoas em situação de rua 'por prazer' é preso em Goiás

Um homem foi preso suspeito de matar pelo menos três pessoas em situação de vulnerabilidade em Goiânia.

O que aconteceu

Suspeito "matava por prazer", diz polícia. Todas as vítimas do homem estavam em situação de rua ou eram dependentes químicas. Ele as atraía com chamados para usar drogas. A prisão dele foi registrada ontem.

O homem foi apontado como possível causador dos assassinatos por denúncias anônimas. Em diligências, a polícia encontrou rastros de sangue em um dos endereços ligados a ele. Parte do sangue só foi detectado com a presença de luminol.