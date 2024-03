Turistas pulam de carro em movimento na Bahia para fugir de assaltantes

Um casal de turistas do Rio de Janeiro afirmam que pularam do próprio carro em movimento, em Maraú, no sul da Bahia, para fugir de assaltantes que haviam roubado o veículo. O caso aconteceu no último dia 24, mas o vídeo foi compartilhado nas redes sociais nesta quinta-feira (29).

O que aconteceu

O casal aparece no vídeo machucado, em uma unidade de saúde, e conta que os dois foram abordados enquanto visitavam pontos turísticos na região. "Assaltaram a gente e nos colocaram violentamente dentro do carro, amarrados. Nos agrediram, batendo a arma na cabeça", diz a mulher.

Ela diz que está "toda arrebentada". "55 anos que moro no Rio, nunca me aconteceu isso. Toda arrebentada, quebrada, machucada. Tive uma vértebra quebrada".