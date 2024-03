Além de MC Daleste: a 'era das chacinas' de MCs no litoral de SP

MC Primo

Terceiro homicídio na Baixada. Mais um ano depois, em 19 de abril de 2012, Jadielson da Silva Almeida, o MC Primo, foi morto ao ser atingido 11 vezes por disparos feitos por um homem que estava em um Fiat Uno branco no bairro Jóquei Clube, em São Vicente. De acordo com informações do jornal "A Tribuna", de Santos, ele foi morto na frente dos filhos de cinco e nove anos.

Em 2022, uma investigação feita pela Polícia Civil identificou que a arma utilizada no homicídio era de posse da Polícia Militar. Quem a portava no momento do crime era o cabo Anderson de Oliveira Freitas.

MC Careca

Alguns dias depois, em 28 de abril de 2012, Cristiano Carlos Martins, conhecido como MC Careca, foi assassinado no Conjunto Habitacional Dale Coutinho, no bairro Castelo, também em Santos. Segundo outros funkeiros, ele recebeu ameaças antes do crime.

O artista tinha 33 anos quando foi assassinado com 15 tiros, após ter trabalhado durante todo o dia em um salão de cabeleireiro —que era uma das suas principais fontes de renda. O MC costumava trabalhar como cabeleireiro durante o dia e cantar em casas de show à noite, o que demonstra que ele não enriqueceu, nem se enveredou por práticas criminosas.