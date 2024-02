Tarcísio faz trocas na PM: qual a hierarquia e quanto paga a corporação?

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) mudou quase toda a cúpula da Polícia Militar de São Paulo, o que causou insatisfação e revolta nos oficiais, segundo o jornal O Estado de S. Paulo.

Ao todo, 34 coronéis foram transferidos de funções. Metade dos atos representa a ascensão de coronéis formados em turmas mais recentes da academia ou promovidos recentemente. A outra metade foi rebaixada.

Entenda como funciona a hierarquia da PM

A ordenação da autoridade na PM se dá por postos e graduações, de acordo com o escalonamento hierárquico. Segundo o regulamento disciplinar da Polícia Militar, "a hierarquia policial-militar é a ordenação progressiva da autoridade, em graus diferentes, da qual decorre a obediência, dentro da estrutura da Polícia Militar, culminando no Governador do Estado, Chefe Supremo da Polícia Militar".