Casal suspeito de criar 'vaquinha' falsa com crianças doentes é preso no RJ

Segundo a denúncia, o casal montou uma campanha de arrecadação com fotos de uma criança com câncer e um documento médico falso. A criança exibida na campanha existe, mas não tem nenhum vínculo com os dois, que recolheram todo o dinheiro arrecadado.

O MP-RJ ainda diz que os dois são "criminosos habituais" e possuem um 'modus operandi', criando campanhas fraudulentas de arrecadação de fundos usando crianças doentes.

O UOL tenta localizar a defesa do casal. Caso haja resposta, o texto será atualizado.

Prejuízo de R$ 35 mil

O casal de golpistas foi alvo de reportagem do Fantástico, da TV Globo, no último domingo (25). A ação dos golpistas teria arrecadado R$ 35 mil em um mês.

A família de Madelaine Morigi e Renato foi uma das vítimas, segundo a matéria. Após conseguirem arrecadar R$ 13 mil em uma vaquinha para o tratamento de um tumor, os dois pediram nova ajuda quando descobriram um segundo tumor.