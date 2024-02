Casal é denunciado pelo MP-RJ por 'vaquinha' falsa para crianças doentes

O MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) denunciou à Justiça um casal acusado de criar "vaquinhas" falsas utilizando fotos de crianças doentes. A denúncia foi divulgada pelo órgão nesta quarta-feira (28).

O que aconteceu

Tainara Ribeiro Subtil e Luiz Antonio dos Santos Barbosa responderão pelos crimes de falsificação e uso de documento falso.

A denúncia destaca um caso em que o casal montou uma campanha de arrecadação com fotos de uma criança com câncer e um documento médico falso. A criança exibida na campanha existe, mas não tem nenhum vínculo com os dois, que recolheram todo o dinheiro arrecadado.