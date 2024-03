Mergulhador morre durante trabalho de explosão de rochas no litoral do PR

Um mergulhador de 41 anos morreu enquanto trabalhava na detonação de rochas na Baía de Paranaguá, no litoral do Paraná, no domingo (3). Outro mergulhador ficou ferido.

O que aconteceu

Felipe Calazans e um colega trabalhavam na detonação de rochas. O serviço estava sendo realizado no fundo do mar, como parte de um projeto para a ampliação do canal portuário em que passam os navios.

Vítima estava longe da superfície quando ocorreu uma explosão inesperada durante o processo para a detonação das rochas. Um colega de Felipe, que estaria próximo à superfície no momento da explosão, também se feriu, segundo o Meio-Dia Paraná, da RPC, afiliada da TV Globo. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas não interveio na ocorrência.