Filha fingiu ser a mãe após matá-la e escondê-la em geladeira, diz polícia

O corpo da mulher passou quatro dias escondido na geladeira, disse o delegado. A morte ocorreu na sexta-feira (1), mas a geladeira só foi encontrada na terça-feira (5), ao ser descartada.

À polícia, o suspeito do crime alegou "legítima defesa". Ele informou que foi "atacado" pela vítima.

Ela alega que após o assassinato da mãe, após colocar o corpo da mãe dentro da geladeira, ela começou a se passar pela mãe usando o celular dela. Se comunicou com familiares, disse no local de trabalho da mãe que não iria trabalhar porque ela estava se sentindo mal e estava de atestado.

Delegado Thiago Prado, à TV Globo

Relembre caso

Morte dentro de casa. A vítima foi morta com facadas na região do pescoço e da cabeça após chegar do trabalho, informou a polícia. Ela chegou em casa duas horas antes do previsto e encontrou a filha e o suspeito na residência.

Namoro motivou crime. A mulher não aprovava o relacionamento da filha, de 13 anos, com o suspeito, de 23. Os dois pretendiam morar juntos e essa foi uma das motivações do crime, afirmou a Polícia Civil de Alagoas.