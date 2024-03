Vídeo: Pai e filhos são presos suspeitos de matar vizinho a pauladas em SP

As agressões continuam em outro lugar e é possível ouvir alguém dizer que eles "vão matar o cara" e "olha a merda que vocês estão fazendo". Na sequência, a voz de uma mulher diz "merda nada". A vítima foi encontrada morta largada na calçada com perfuração no peito e lesões na cabeça, decorrentes das pauladas.

O carro usado no crime foi localizado em 29 de fevereiro, abandonado no bairro Jardim Guapurá e foi apreendido para ser submetido à perícia. Pai e filhos foram presos escondidos em um casa no mesmo bairro. Eles foram conduzidos à Cadeia Pública da região, onde ficaram à disposição da Justiça.

Os três vão responder por homicídio qualificado. Como não tiveram os nomes revelados, o UOL não conseguiu localizar defesa para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.