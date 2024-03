Acidente mata 5 pessoas que voltavam de festa em GO; outros 5 ficam feridos

Cinco pessoas morreram e cinco ficaram feridas após um acidente entre dois carros, neste sábado (9), na BR-020 em Posse, a mais de 500 km de Goiânia.

O que aconteceu

Motorista de um táxi, que transportava 4 passageiras, colidiu frontalmente com caminhonete com cinco ocupantes. O condutor tentou fazer uma ultrapassagem indevida por volta das 01h na rodovia, porém não conseguiu concluir a manobra, segundo o relato de testemunhas para o Corpo de Bombeiros. O acidente ocorreu na altura do km 234 da BR-020.

Com a colisão, o motorista identificado como Carlos Eduardo Neres Barbosa, de 32 anos, não resistiu aos ferimentos. As quatro passageiras de 28 a 30 anos também morreram no local. De acordo com os bombeiros, as vítimas estavam presas nas ferragens.