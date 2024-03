Michael Jackson é esfaqueado em briga com irmãos Leandro e Leonardo em BH

Um homem identificado como Michael Jackson foi esfaqueado por dois irmãos, identificados como Leandro e Leonardo, em Belo Horizonte.

O que aconteceu

Ferimentos no abdome e nas pernas. Michael Jackson de Assis Almeida, 31, foi levado ao hospital com ferimentos de arma branca e a PM foi acionada. O caso foi registrado na madrugada do domingo (10), no bairro São Jorge II.

Suspeitos foram identificados pela vítima. No hospital, Michael Jackson identificou os suspeitos do crime como Leandro Gil dos Santos, 31, e Leonardo Gil dos Santos, 36. Ele não quis contar o que motivou o esfaqueamento, mas disse à PM que Leonardo o segurou para que Leandro o esfaqueasse.