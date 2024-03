Bandeira de Israel, guerra santa: o que se sabe sobre a 'facção evangélica'

Ao exercerem autoridade paraestatal nas comunidades onde estão instaladas, lutam constantemente por novas ocupações territoriais para ampliar o seu potencial de vendas. Tudo isso mediante imposição da violência, cooptação de membros das comunidades, promoção de rebeliões para exercer poder sobre a população carcerária, estabelecendo novas lideranças com interesses voltados ao comércio de tráfico de drogas -- plantação, compra de insumos, logística e venda.

Émerson Tauyl, advogado criminalista

A diferença entre elas explica Fábio Chaim, advogado especializado em Direito Criminal, acaba sendo o aspecto religioso e as práticas adotadas, inclusive com forte intolerância com relação às religiões africanas. Impera a visão de que os conflitos armados, oriundos da relação entre as facções criminosas e com o Poder Público, seriam nada mais do que uma "guerra santa".

A Tropa de Arão possui uma conexão com o chamado Terceiro Comando Puro, rival do Comando Vermelho, mas aparenta tratar-se de uma facção independente, explica Chaim. Ela atua no sistema de alianças e acordos típicos do crime organizado, que estão em constante mudança, à medida que territórios são invadidos ou que ocorram mudanças nas estruturas de liderança, por conta de morte ou prisão de seus chefes.

Ideais se misturam

Mas, afinal, a tropa é composta por traficantes que se tornaram evangélicos ou evangélicos que se tornaram traficantes? Na visão de Tauyl, os ideais se misturam, pois segundo estudiosos, seus membros são traficantes que participam da "vida do crime" e da vida religiosa evangélica. Eles participam de cultos, pagam o dízimo e até patrocinam apresentações de artistas gospel na comunidade.

"Essa influência de religiões sobre as dinâmicas de poder do tráfico sempre existiu, e não é algo particular ao protestantismo", explica o advogado. "Mas a conversão de traficantes ao pentecostalismo é um fenômeno que tem características próprias, em um país que caminha para o crescimento pela adesão à religião evangélica".