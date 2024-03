Nome forte do jogo do bicho: quem é Bernardo Bello, procurado pela polícia

A relação de Bernardo com a família Garcia começou com seu casamento com Tamara Garcia, com quem tem um filho. Com a morte de Miro (pai das gêmeas Shanna e Tamara), Bernardo toma a frente dos negócios do sogro, segundo o documentário. Shanna e Sabrina afirmam que Bernardo tomou o negócio de Bid Garcia, irmão de Miro, à força.

Eu sou inocente, nunca abri uma máquina caça-níquel.

Bernardo Bello, no documentário

Bernardo também teve seu nome ligado à morte de Mirinho Garcia, filho mais novo de Miro e Sabrina. Ainda na porta da delegacia, Shanna chegou a acusar o ex-cunhado. Sabrina diz que a morte aconteceu logo após Mirinho começar a questionar algumas contas da empresa da família, pois ele estaria recebendo menos dinheiro. Bernardo nega qualquer participação no assassinato de Mirinho, morto após sofrer um sequestro na saída de uma academia no Rio, em abril de 2017.

Prisão

Bernardo chegou a ser preso pela Interpol, na Colômbia, acusado de matar Bid Garcia, tio de Shanna e Tamara, no Carnaval de 2020. Ao ser liberado da prisão, ele teve 48 horas para se apresentar às autoridades do Brasil e se tornou réu nesse processo, em 2022. A prisão de Bernardo na Colômbia aconteceu durante uma viagem de volta de Dubai. A Justiça temia que ele fugisse do país para escapar das acusações.

Atentado

Bernardo foi alvo de busca e apreensão em sua mansão na Barra, em meio às investigações de um atentado sofrido por Shanna Garcia em 2019, em um shopping fluminense. Ela foi abordada por uma pessoa encapuzada, mas sobreviveu após ter sido baleada no braço.