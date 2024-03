'Sem Alma': quem é PM apontado como líder do grupo que matou advogado no RJ

Rafael do Nascimento Dutra é conhecido no mundo do crime como "Sem Alma". Policial militar, ele é apontado como líder do grupo de extermínio que matou a tiros o advogado Rodrigo Crespo, em 26 de fevereiro, no centro do Rio. A motivação ainda é investigada, mas a namorada da vítima disse que ele atendia clientes envolvidos com cassinos on-line.

O que aconteceu

Três suspeitos do crime já foram presos. Eles seriam parte do grupo de pistoleiros comandado por Rafael, que já trabalhou no Batalhão de Duque de Caxias, mas se afastou por licença médica. Hoje, o PM acumula uma longa ficha de investigações por homicídio, apesar de continuar recebendo aposentadoria da corporação.

Um processo disciplinar que apura a conduta de Rafael corre desde o ano passado, mas o PM foi reformado depois de ser convocado para se apresentar na corporação e não comparecer. Foragido da Justiça, ele não estava em casa ao ser procurado e foi considerado desertor.