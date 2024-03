'Vamos seguir incansáveis nessa luta por Justiça', diz Lula sobre Marielle

Lewandowski disse que espera anunciar o fim do caso "em breve". "Vamos resolver. As investigações estão avançando mesmo", disse o ministro da Justiça ao jornal O Globo.

"O inquérito é sigiloso e o ministro não se mete nos inquéritos que são levados, mas as notícias que temos é que nós vamos encontrar os criminosos. Espero poder anunciar isso em breve", afirmou.

Inquérito foi enviado ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) no ano passado, após suspeitas da participação do conselheiro do TCE-RJ (Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro) Domingos Brazão no crime.

Delação premiada de Ronnie Lessa ainda não foi liberada. Ele teria fechado um acordo com a PF em janeiro deste ano, mas ele ainda precisa ser validado pelo STJ. Lessa é acusado de ser o executor do crime, ao lado de Élcio Queiroz, que conduzia o carro.