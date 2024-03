PM mata mais dois em São Vicente; Operação Verão chega a 45 mortes

Eles foram socorridos pelo Samu e levados ao hospital, mas morreram. A Prefeitura de São Vicente confirmou que uma ambulância levou os dois homens ao Hospital do Vicentino. O atendimento ocorreu em conjunto com o Corpo de Bombeiros, afirmam.

Registro foi de "morte decorrente de intervenção policial" e "legítima defesa". Também houve anotação de tráfico de drogas e tentativa de homicídio —segundo a SSP, os policiais teriam encontrado "dois revólveres, uma mochila com drogas e um rádio comunicador" com a dupla.

Operação gera denúncia na ONU

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lançou a Operação Verão em dezembro de 2023 para reforçar o policiamento de 16 municípios do litoral paulista durante a alta temporada. Uma segunda fase foi lançada no dia 7 de fevereiro, após o assassinato de dois policiais militares. Entretanto, a ação violenta da polícia na região é alvo de denúncias da Defensoria Pública de São Paulo, a Ouvidoria da Polícia e de entidades de direitos humanos.

A ação é a mais letal das forças de segurança desde o massacre do Carandiru. Segundo as denúncias encaminhadas ao Ministério Público, foram registrados casos de tortura, assassinatos e mudanças em cenas de crime durante as ações da Polícia Militar.

Um levantamento da Ouvidoria indica que ao menos 27 vítimas eram negras. Com base no relato de testemunhas, o órgão relata casos de abuso de autoridade, tortura, omissão de socorro e assassinatos no documento.