Senado x STF: PEC das Drogas reforça que PM decide punição e ignora racismo

A PEC das drogas, aprovado na CCJ do Senado nesta quarta, reforça o papel da PM para decidir pela punição ou prisão de usuário de substâncias ilícitas. O projeto se contrapõe ao julgamento da descriminalização do posse de maconha no STF.

O que aconteceu

Sem diferenciar usuário de traficante não há critério para detenções, diz STF. Durante a retomada do julgamento sobre porte da maconha no dia 6, o presidente do Supremo, Luís Roberto Barroso, reforçou a necessidade dessa distinção para corrigir o limbo legal que abre precedentes para o racismo no momento da abordagem policial.

Barroso defende que o Judiciário precisa apontar a quantidade de drogas compatível com o uso, para evitar a discriminação de pretos e pobres. Para o ministro, se não houver definição de uma quantidade de maconha que deve, em regra, ser considerada como de uso pessoal, a decisão continuará nas mãos da autoridade policial em cada caso.