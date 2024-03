Turista é morto com tiro após invasão de casa no litoral de SP; veja vídeo

Um turista foi assassinado ontem em uma tentativa de assalto em uma casa de veraneio em Itanhaém, no litoral de São Paulo.

O que aconteceu

Dois criminosos invadem o imóvel ao pular muro. A ação foi registrada por uma das câmeras de monitoramento do local.

Em seguida, o atirador aparece já segurando a arma. Nesse momento, ele entra em um cômodo onde rende a esposa de um turista de 52 anos e outra mulher. Com uma faca, o comparsa dele também entra, mas logo dá meia volta e retorna ao quintal ao perceber a aproximação do turista, que então se afasta e parece retornar já com uma faca.