Natal sem presente e Papai Noel? Como diferentes evangélicos celebram o dia

Igrejas metodistas consideram o nascimento de Cristo um evento digno de ser lembrado e celebrado, diz Torres —embora reconheçam as origens históricas do Natal como um processo de apropriação cultural. A denominação utiliza símbolos típicos da data, como as árvores de Natal e as coroas do Advento, embora evitem figuras como o Papai Noel, para não promover confusão com práticas não cristãs. Para os metodistas, "o Natal é um momento de expressar a alegria pela chegada de Cristo", respeitando as tradições culturais de cada comunidade.

Igreja Batista de Água Branca, liderada pelo pastor Ed René Kivitz se mobiliza para uma campanha especial de natal. Em São Paulo, há mais de 20 anos, a igreja pretende arrecadar fundos para a rede IBAB Solidária que atende milhares de pessoas através dos mais de 50 projetos parceiros da IBAB que atuam em várias partes do Brasil e do mundo.

Outro exemplo de celebração evangélica do Natal acontece em Bauru. A Igreja Vineyard, há cinco anos, exibe a apresentação do Presépio Humano, atração que já virou uma tradição na cidade do interior de São Paulo.