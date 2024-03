SC: Homem morre após casa feita com estrutura de contêiner pegar fogo

Um homem de 65 anos morreu após a casa em que ele estava pegar fogo em Florianópolis, neste domingo (17), e não conseguir sair do local.

O que aconteceu

O Corpo de Bombeiros acredita que o fogo começou no local enquanto o homem cozinhava. A estrutura da casa era composta por dois contêineres sobrepostos, com uma kitnet e um refeitório na parte superior e um depósito de materiais na inferior.

Ele não conseguiu sair da casa porque as chamas bloqueavam a única saída e foi encontrado morto no local. Os bombeiros controlaram as chamas e realizaram o resfriamento da casa.