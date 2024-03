Adolescente é apreendida suspeita de furtar 167 peças íntimas em loja no RJ

Garota estava com mandado de busca e apreensão em aberto. A Polícia Militar não informou o crime.

Segundo a PM, a jovem disse que venderia os produtos na comunidade de Manguinhos, na zona norte da cidade. Ela foi encaminhada ao IML (Instituto Médico Legal) e depois à DPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente), no centro da cidade, onde ficou apreendida.

Shopping diz lamentar o ocorrido. Ao UOL, o estabelecimento informou que a administração tomou todas as medidas cabíveis após saber do caso e segue colaborando com as autoridades para a resolução do caso. "Reforçamos nosso compromisso com a segurança de todos os visitantes e reafirmamos a transparência como elemento fundamental nas ações que desenvolvemos ao longo de mais de 10 anos de atividades", concluiu.

A reportagem procurou a Polícia Civil para saber mais informações da ocorrência, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem. O espaço segue aberto.