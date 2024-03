Ambulante morre após queda de raio em praia de Arraial do Cabo (RJ)

Um homem morreu após a queda de um raio em uma praia de Arraial do Cabo (RJ).

O que aconteceu

Morte foi registrada no Pontal do Atalaia. A identidade da vítima não foi divulgada, mas a Defesa Civil informou que o homem era um ambulante que trabalhava no local.

Vítima estava recolhendo material de trabalho quando foi atingida. Ele ignorou a orientação de evitar locais abertos, informou a Defesa Civil.