Em sessão de júri, promotor chama advogada de 'feia' e que não a beijaria

Um promotor de Justiça chamou uma advogada de "feia" durante uma sessão do tribunal de júri na Comarca de Alto Paraíso, em Goiás.

O que aconteceu

A sessão do júri foi anulada após uma das juradas deixar o local por causa da discussão entre o promotor Douglas Chegury e a advogada de defesa, Marília Brambilla. "Não quero beijo da senhora. Se eu quisesse beijar alguém aqui, eu gostaria de beijar essas moças bonitas, não a senhora, que é feia", disse o promotor.

"Só porque eu reconheci aqui que esteticamente... Eu menti? Tecnicamente ela não é uma mulher bonita", continuou o promotor após protestos no tribunal. A OAB-DF (Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal) disse repudiar as "declarações misóginas" de Chegury.