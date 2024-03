'Seria errado falar que o pior já passou', diz Castro sobre chuvas no RJ

Mortes após chuvas

Sete pessoas morreram em decorrência das chuvas no Rio até o momento. Os óbitos aconteceram em Petrópolis, Teresópolis, Arraial do Cabo e Duque de Caxias (saiba mais detalhes abaixo).

O estado do Rio de Janeiro segue em estado de alerta para as tempestades hoje. A capital fluminense tem risco muito alto de enchentes e nas cidades de Petrópolis, Teresópolis, Magé e Nova Friburgo, segundo a Defesa Civil do Rio de Janeiro. Da mesma forma, o órgão informa há risco muito alto de deslizamentos em Petrópolis, Teresópolis, Magé e Campos dos Goytacazes

O Corpo de Bombeiros resgatou mais de pessoas 90 com vida. Os registros envolvem deslizamentos, desabamentos, inundações e alagamentos provocados pelas chuvas desde a quinta-feira (21), de acordo com a Defesa Civil.

Os bombeiros atenderam mais de 100 ocorrências até o momento. Em Arraial do Cabo, um homem morreu depois de ser atingido por um raio no Pontal do Atalaia. Em Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias, um homem se afogou após o caminhão que dirigia cair em um rio.

Em Petrópolis, cinco pessoas foram resgatadas com vida. Elas foram retiradas pelos bombeiros após o desabamento de uma edificação residencial no bairro Independência. Quatro mortes foram confirmadas.