Como será aeromóvel que levará 2 mil/h da CPTM ao aeroporto de Guarulhos

O primeiro de três trens que vão fazer parte do serviço gratuito do aeromóvel do Aeroporto Internacional de Guarulhos foi entregue. O veículo foi posicionado no trilho por um guindaste para passar por testes de segurança.

O sistema aeromóvel tem 2.700 metros de extensão Imagem: Ministério de Portos e Aeroportos/Divulgação

Como vai funcionar

Os trens vão conectar o terminal de passageiros com a Linha 13-Jade da CPTM e farão parte do sistema chamado de People Mover, que está sendo implementado pelo consórcio AeroGRU.