Marielle: Moares manda suspeitos que não foram presos usarem tornozeleiras

Os alvos das medidas cautelares são:

Giniton Lages, delegado que assumiu o departamento policial de homicídios da capital fluminense e dificultou a apuração;

delegado que assumiu o departamento policial de homicídios da capital fluminense e dificultou a apuração; Marco Antônio de Barros Pinto, comissário de polícia que teria prejudicado a investigação;

comissário de polícia que teria prejudicado a investigação; Érika Andrade de Almeida Araújo, esposa de Rivaldo, suspeita de lavar o dinheiro recebido do jogo ilegal;

As ordens partiram do ministro do STF Alexandre de Moraes. Ele é o relator do caso e quem homologou a delação premiada de Ronnie Lessa, um dos assassinos de Marielle e Anderson.

Suspensão de porte de arma

O delegado Giniton e o comissário da Polícia Civil tiveram o porte de arma suspenso. Eventuais certificados de colecionador, tiro esportivo ou caça também perderam a validade.

Os três estão proibidos de deixar a cidade em que moram. Também existe a obrigação de se apresentarem perante a Justiça às segundas-feiras.