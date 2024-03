Assassinato de Marielle contou com 5 meses de planejamento, diz PF

O planejamento do assassinato da vereadora Marielle Franco levou cinco meses, segundo investigação da Polícia Federal cujos detalhes foram divulgados neste domingo (24). Ela foi assassinada no dia 14 de março de 2018 junto ao motorista Anderson Gomes, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Suspeitos do crime foram presos neste domingo (24). Os documentos que embasaram a prisão dos irmãos Chiquinho Brazão, deputado federal pelo União Brasil, e Domingos Brazão, conselheiro do TCE-RJ, além de Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do RJ, foram divulgados após quebra de sigilo efetuada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

Irmãos Brazão contataram Macalé. Trecho do relatório explica que o primeiro passo na execução do crime se deu no segundo semestre de 2017, quando os irmãos Brazão contataram Edmilson Macalé, "pessoa próxima de Chiquinho, miliciano da área de Oswaldo Cruz, reduto eleitoral e imobiliário da família, e lhe fizeram a proposta para matar a vereadora Marielle Franco".