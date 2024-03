Irmãos Brazão infiltraram miliciano no PSOL para espionar Marielle, diz PF

Para encobrir o crime, o delegado fez uma exigência: "A execução não poderia se originar da Câmara dos Vereadores", conforme aponta trecho da decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Macalé também terminaria assassinado. Ex-sargento da PM, ele e foi executado em Bangu, zona Oeste do Rio, em novembro de 2021 e era próximos dos irmãos Brazão desde o começo dos anos 2000.

A participação de Laerte foi crucial para a morte de Marielle e do motorista Anderson Gomes. Ele contou aos irmãos Brazão que a vereadora seria contrária ao desejo deles de destinar uma área da cidade à exploração comercial. "[A infiltração] Resultou na indicação de que Marielle pediu para a população não aderir a novos loteamentos situados em áreas de milícia", revela trecho do relatório de Moraes sobre o papel do infiltrado.

Por volta do meio-dia do dia do homicídio (14 de março), Macalé esperava uma ligação de Laerte. Ele se surpreendeu que o telefonema partiu de Ronald Paulo Alves Pereira, que foi policial militar. A conversa se tratava dos detalhe finais do plano de matar Marielle.

Conhecido como major Ronald, ele contou revelou o itinerário da vereadora. À noite, ela participaria de um evento na Casa das Pretas, na Lapa, bairro da região central do Rio. Foi morta na saída.

Ronald foi condenado a 76 anos de prisão por quatro homicídios e ocultação de cadáver. O caso ocorreu em 2003, quando quatro jovens teriam sido torturados em uma casa noturna em São João do Meriti.