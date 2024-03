Regularização fundiária está por trás da morte de Marielle, diz Lewandowski

No mesmo sentido, apontam diversos indícios do envolvimento dos Brazão, em especial de Domingos, em atividades criminosas, incluindo as relacionadas com milícias e grilagem de terras. E, por fim, ficou designada a divergência no campo político sobre questões de regularização fundiária e defesa do direito de moradia.

O ministro declarou que os trechos lidos mostram "a motivação básica" do assassinato de Marielle Franco. "Ela se opunha justamente a esse grupo que, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, queria regularizar terras para usá-las com fins comerciais, enquanto o grupo da vereadora queria utilizar essas terras para fins sociais, fins de moradia popular", continuou Lewandowski.

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, reforçou o que foi dito pelo ministro. Na avaliação dele, a atuação de Marielle pelo uso de terras para criação de moradias populares mobilizou os suspeitos a planejarem o seu assassinato. "Havia um cenário e, portanto, essa disputa que culminou com bárbaro assassinato que projetou ainda mais toda a situação caótica do Rio de Janeiro naquele momento."

O ministro da Justiça disse que as investigações estão encerradas até o momento. Ele declarou, assim como Andrei Rodrigues, que há elementos suficientes que comprovam a participação dos mandantes do crime. Além de Marielle, o motorista Anderson Gomes também foi morto na noite de 14 de março de 2018 (relembre o crime abaixo).

Este trabalho por ora se encerra, pelo menos neste ponto, até que venham eventualmente novos elementos, mas neste momento temos bem claro os executores deste crime odioso e hediondo por ser um crime de natureza política.

Três presos neste domingo

A Polícia Federal prendeu nesta manhã os suspeitos de serem os mandantes da morte de Marielle. Os irmãos Chiquinho Brazão, deputado federal (União Brasil-RJ), e Domingos Brazão, conselheiro do TCE-RJ (Tribunal de Contas do Rio de Janeiro), e Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro serão transferidos para um presídio federal em Brasília.