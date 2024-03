Cinco morrem em lar para pessoas com deficiência no ES após chuvas

Entre os 17 mortos pelas chuvas no Espírito Santos, há cinco vítimas que estavam em um lar para pessoas com deficiência na cidade de Mimoso do Sul, a cerca de 177 km da capital Vitória.

O que aconteceu

Havia dez pessoas no lar para pessoas com deficiência, segundo a Defesa Civil do ES. Cinco conseguiram ser resgatadas com vida no sábado (23), por meio de uma aeronave.

Duas casas de apoio para idosos também foram atingidas. Porém, todos foram resgatados.