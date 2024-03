Doze pessoas morrem por causa das chuvas no ES

Depois das tempestades, chuvas perdem força na região sul e sul da serrana do estado. De acordo com o boletim, as regiões de Aracruz e Linhares devem ter pancadas de chuva e áreas com possível acúmulo de água superior a 50 mm. Não há previsão de enchentes ou deslizamentos de terra para o domingo em todo o estado, informou a Defesa Civil.

Para esta segunda-feira (25), a previsão é de chuva entre 10 e 30 mm em trechos das regiões sul e sul da região Serrana. A probabilidade é de 70%.

O governo decretou ontem a situação de emergência em 13 municípios. Bom Jesus do Norte, Mimoso do Sul, Muniz Freire e Guaçuí são algumas das cidades mais afetadas pelas chuvas.

Bom Jesus do Norte na divisa com o Rio acumula 300 mm de chuva. A previsão, segundo o governador, era de 100 mm nas últimas 24 horas