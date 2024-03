Viúva de Anderson Gomes diz que prisão de delegado foi um 'tapa na cara'

A viúva do motorista Anderson Gomes, Agatha Arnaus, disse que a prisão do delegado Rivaldo Barbosa foi um "tapa na cara". Ele assumiu a chefia da Polícia Civil do Rio de Janeiro um dia antes do assassinato de Anderson e da vereadora Marielle Franco.

O que aconteceu

"É um tapa na cara, é pisotear ainda mais, você saber que está envolvido e olhar no nosso olho e fazer promessas", disse Agatha. Rivaldo foi preso hoje por suspeita de obstruir as investigações. "É tão profundo e tão doloroso", afirmou ela.

Agatha e a viúva de Marielle, Monica Benício, falaram com a imprensa na saída da PF. "Faltam ainda respostas, falta muita gente. Não foram só os três [presos hoje], nem os dois que estão presos, tem mais gente que colaborou, que contribuiu de alguma forma. Falta muita coisa para a gente ter paz", disse Agatha.