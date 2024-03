Miliciano ligado a Zinho é morto durante tiroteio com policiais em motel

Um miliciano, ligado ao grupo de Zinho, foi morto na noite de ontem após um tiroteio com policiais em um motel em Sepetiba, no Rio.

O que aconteceu

Fabricio da Guia Mendes da Silva era apontado como chefe de milícia que atua na zona oeste do Rio e estava foragido desde 2020. Ele tinha dois mandados de prisão preventiva em aberto por constituição de milícia, associação criminosa, receptação e roubo.

O miliciano atirou em policiais civis no momento de sua prisão, dois ficaram feridos. Um teve ferimentos no braço por estilhaços, e o outro foi atingido por disparos nos braços e no peito, que acertaram o colete balístico, disse a polícia. civil.