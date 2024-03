Motorista foge de abordagem e arrasta policial dentro de carro em GO

Um motorista fugiu de abordagem policial arrastando um dos agentes dentro do veículo, com a porta aberta, em Abadiânia (GO).

O que aconteceu

Dois policiais realizavam a abordagem, mas houve resistência por parte de um dos suspeitos (que não teve o seu nome identificado). Além do motorista, havia ainda um passageiro no veículo, um Gol Volkswagen branco.

Nas imagens que circulam pelas redes sociais, o homem aparece com as mãos levantadas, enquanto é inspecionado pelos militares. Na sequência, ele ignora a abordagem e entra no carro.