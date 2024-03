Carnaval, equinócio e Semana Santa: por que a data da Páscoa muda todo ano?

Exatamente 40 dias antes do Domingo de Ramos está a terça-feira de Carnaval. Isso significa que o Carnaval é celebrado 47 dias antes da Páscoa, equivalente a sete domingos antes desse dia sagrado.

Quando cai a Páscoa?

É importante entender o que é o equinócio antes de explicar como a data da Páscoa é definida.

O equinócio é um fenômeno que ocorre quando nenhum dos hemisférios da Terra, norte ou sul, está inclinado em relação ao Sol. Isso resulta em raios solares que incidem diretamente sobre a Linha do Equador, proporcionando igual duração do dia e da noite (12 horas cada).

Existem dois equinócios por ano: o Equinócio de Outono (em março no hemisfério sul e em setembro no hemisfério norte) e o Equinócio de Primavera (em setembro no hemisfério sul e em março no hemisfério norte).

A Igreja Católica estabeleceu que a Páscoa seria celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia após o equinócio de primavera no hemisfério norte - e, portanto, após o equinócio de outono no hemisfério sul.