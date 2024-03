Van invade mercado e deixa um morto e oito feridos em São Paulo; vídeo

Ainda não há detalhes sobre o acidente. Bombeiros não souberam dizer se as vítimas estavam na rua ou no interior do supermercado, que fica localizado na Avenida Fiorelli Peccicacco, na altura do número 361, em Perus, na Zona Norte de São Paulo. A perícia está no local.

Em nota, o supermercado lamentou o acidente e disse que a loja foi fechada após a ocorrência. "Lamentamos o ocorrido e reforçamos que a segurança de nossos clientes e colaboradores, além do atendimento aos envolvidos, é prioridade. Seguimos colaborando integralmente com as autoridades e a unidade permanece fechada, sem previsão de reabertura."