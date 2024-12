Em fala de Natal, Lula cita desafios, mas diz que Brasil tem economia forte

Presidente falou em "colher frutos do trabalho" no próximo ano, expressão parecida com a usada no pronunciamento do ano passado. Em 2023, ele disse que o ano tinha sido de "plantar e reconstruir".

Mensagem é tradição de fim de ano do presidente. A gravação deste ano foi acompanhada pelo marqueteiro Sidônio Palmeira, cotado para substituir Paulo Pimenta no comando da Secretaria de Comunicação da Presidência.

Fala de Lula acontece após turbulência econômica nas últimas semanas. O dólar comercial chegou ao recorde nominal na última quinta-feira (19), cotado a R$ 6,30, em meio a temores que o pacote de cortes de gastos proposto pelo governo fosse alterado no Congresso. Os projetos foram aprovados no Senado na última sexta (20).

Aprovação do governo se mantém estável, segundo Datafolha. Pesquisa divulgada na quarta (17) mostrou que Lula tem 35% de aprovação e 34% de reprovação em dois anos de governo, pouca variação em relação à rodada anterior, de outubro. O patamar é semelhante ao do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na mesma altura do mandato.

Leia a íntegra do pronunciamento:

"Minhas amigas e meus amigos, hoje eu gostaria de conversar com cada uma e cada um de vocês. Você que está em casa, com a sua família. Você que trabalha no campo, no comércio ou na indústria. Que faz a comida chegar nas nossas mesas. Que trabalha na saúde, nas escolas, nas oficinas. Você estudante. Você que cuida da casa. Você empreendedor.