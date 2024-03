Homem abaixa as calças, mostra bumbum para radar e foto vai parar na multa

Um homem abaixou as calças e mostrou o bumbum ao passar por um radar, em Campinas (SP). A cena ocorreu no dia 16 de janeiro, mas a imagem parou nas redes sociais somente agora.

O que aconteceu

O documento diz que o veículo —um Volkswagen Apolo— trafegava em alta velocidade, a 80 km por hora. Ele estava na pela avenida Prestes Maia, próximo à avenida das Amoreiras, no Jardim do Trevo, onde a velocidade máxima permitida é de 70 km/h.

Ao passar pelo radar, o homem que estava no carro decidiu abaixar as calças e mostrar as partes íntimas. A imagem foi flagrada pelas câmeras e documentada na multa.