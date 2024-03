PM acha destroços de aeronave que desapareceu na Serra do Japi, em Jundiaí

A Polícia Militar de São Paulo encontrou destroços que podem ser de uma aeronave que caiu na quinta-feira (28) na Serra do Japi, em Jundiaí, no interior do estado.

O que aconteceu

Destroços foram encontrados por volta das 17h30 de hoje. Agentes da PM faziam uma operação de busca com o helicóptero Águia 10 quando localizaram os restos da aeronave na Serra do Japi, em Jundiaí.

Aeronave caiu às 20h40 de ontem, segundo os bombeiros. Informações preliminares indicam que o avião decolou de Jundiaí com destino ao Aeroporto Campo de Marte, na zona norte da capital paulista.