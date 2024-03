Funk liberado, namoro proibido: conventos viram casa de universitárias

Lésbica e desfeminilizada - como são conhecidas mulheres que não seguem o estereótipo feminino - Maju conta que sentiu um certo preconceito. Ainda assim, ela conseguiu viver em paz no convento nos Jardins, bairro nobre de São Paulo, por quase dois anos.

A maioria das meninas que moravam lá souberam do lugar por indicação de amigos e familiares. Inclusive, tinha uma moradora que já era da segunda geração morando lá. A mãe também tinha vivido no convento.

Entre os "prós", Maju destaca a facilidade para alugar um quarto e a qualidade do café da manhã e do almoço, que faziam parte do contrato do convento.

Com a necessidade de sair logo do antigo apartamento e as opções caras no mercado imobiliário, ela encontrou no pacote a alternativa perfeita.

"A mensalidade contemplava o quarto - individual, duplo ou triplo - as refeições e as despesas gerais da casa como água, luz e internet. Tudo somado não dava R$ 2 mil e eu morava em um quarto individual", destaca.

"O maior benefício disparado eram as refeições. Eram saudáveis, muito bem feitas e praticamente todo dia, com exceção de domingo."