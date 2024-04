Oficina especializada em desbloquear celulares roubados é fechada em SP

Policiais de São Paulo prenderam três suspeitos e fecharam um laboratório especializado em desbloqueio de celulares roubados.

O que aconteceu

Três homens foram presos em flagrante. Um dos detidos seria um dos principais criminosos envolvidos na receptação e no desmonte de celulares na cidade, segundo a Polícia Civil.

Mais de 60 celulares foram recuperados. Os agentes apreenderam 31 relógios digitais, dois tablets, um notebook e 62 celulares — diversos deles com as telas já desmontadas. A operação aconteceu nesta terça-feira (2), no centro da capital paulista.