Homem morre após ser esfaqueado em assalto a ônibus no interior de SP

Um homem de 27 anos morreu durante um assalto a ônibus em Sumaré (SP).

O que aconteceu

Leandro Felipe foi esfaqueado pelo suspeito pouco após o anúncio do assalto. Ele voltava do trabalho, em um shopping de Campinas, para casa, em Sumaré, na noite do domingo (31).

Caso foi registrado em ônibus da linha 637. O veículo estava trafegando na avenida Anhanguera, na altura do km 108, e o criminoso se passou por passageiro antes de anunciar o assalto, informou a EMTU em nota enviada ao UOL.