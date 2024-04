Passageiro de ônibus morre ao cair de viaduto durante briga com assaltante

Um suspeito de assalto e um passageiro de ônibus caíram de um viaduto após luta corporal na noite de ontem em Fortaleza.

O que aconteceu

Um passageiro reagiu a um assalto e começou a lutar com o assaltante. O caso aconteceu na Avenida Aguanambi, no bairro de Fátima.

A porta do ônibus se abriu e os dois caíram do viaduto. O passageiro, que ainda não foi identificado formalmente, morreu no local. O suspeito, de 25 anos, foi socorrido sob escolta policial a uma unidade de saúde.