Pet shop indenizará tutora após morte de cadela esmagada por caixa d'água

Uma clínica veterinária foi condenada a indenizar uma tutora após um cachorro morrer esmagado por uma caixa d'água em Cruzeiro do Sul (AC).

O que aconteceu

A GH Veterinária deverá pagar R$ 10 mil por danos morais. O episódio ocorreu no dia 18 de maio e a decisão do Tribunal de Justiça foi divulgada ontem.

Uma caixa d'água desabou sobre a cadela dentro do pet shop. O animal foi levado ao local pela tutora, Thamilis Regina Martins, para tratar uma infestação de carrapatos, e precisou dormir no pet shop para ser tosada e banhada com remédios.