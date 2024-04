Britânico suspeito de furtar ex resiste à prisão no ES: 'Olhem minha raça'

A ex-namorada, de 28 anos, relatou ter tido o carro furtado pelo britânico, além de ter sido agredida com socos. A polícia encontrou o veículo da vítima abandonado em uma rua após um acidente. Os documentos do homem estavam dentro do carro.

O homem foi levado para a Delegacia Regional de Vitória. Ele foi autuado em flagrante por vias de fato, ameaça e injúria na forma da Lei Maria da Penha. Em seguida, foi encaminhado ao Centro de Triagem no complexo penitenciário de Viana.