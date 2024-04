Suspeito de matar casal e bebê em Niterói é preso; vítima enganou facção

Filipe, se passando por PM, ofereceu ao chefe do tráfico de drogas da comunidade do Castro a identificação de um suposto informante. Os dois combinaram, dez dias antes de sua morte, o valor de R$ 50 mil pela informação sobre o homem que teria causado prejuízos à facção.

Filipe forneceu dados e a localização de um suposto informante. Ele recebeu R$ 11 mil pelo serviço. O homem indicado por ele caiu em uma emboscada e foi entregue aos traficantes no dia 15 de março.

O chefe do tráfico descobriu que Filipe não era policial militar. Em seguida, encomendou a morte do homem. O suposto informante está desaparecido e a Polícia continua as investigações.

Entenda o caso

O carro da família estava parado quando dois homens em uma moto chegaram e abriram fogo. O veículo e outros carros ao lado ficaram perfurados. Além do casal e do bebê, não houve outros feridos.

A mulher tentou proteger a criança de sete meses de vida quando os bandidos começaram a atirar. Apesar disso, ele foi baleado na cabeça e na perna.