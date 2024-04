Polícia faz operação para prender ladrão envolvido em arrastão no Morumbi

Policiais verificaram que o foragido deixou manchas de sangue pelo solo durante a fuga. "A gente está seguindo essas pistas para tentar localizar, identificar e prender esse criminoso", disse o delegado.

Um dos assaltantes, de 19 anos, foi preso em flagrante. Ele estaria na garupa da moto envolvida no crime e foi levado para o Hospital do Campo Limpo em razão dos ferimentos após trocar de tiros com um policial à paisana. O preso teria disparado cerca de quatro vezes contra o agente. De acordo com Blumer, o detido tem passagens pela polícia e a dupla de suspeitos já teria feito ao menos três vítimas.

Entenda o caso

Dois homens em uma moto assaltaram motoristas na avenida Giovanni Gronchi, no Morumbi. Pelo menos quatro pessoas tiveram os celulares roubados.

O garupa foi baleado por um policial à paisana no cruzamento com a rua São Pedro Fourier após apontar a arma e disparar em direção ao agente. Ele foi imobilizado pelo policial até a chegada das viaturas e do resgate.

O homem foi socorrido ao Hospital Municipal do Campo Limpo, onde permaneceu internado sob escolta. Com ele, foram apreendidos uma arma de fogo e objetos que haviam sido subtraídos de vítimas. O nome dele não foi divulgado.