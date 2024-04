Trabalhador é demitido por justa causa por usar camisa em homenagem a Ustra

A Justiça do Trabalho de Minas Gerais validou a demissão por justa de causa do funcionário de um hospital privado que usou no local de trabalho uma camisa com a imagem do coronel Carlos Brilhante Ustra e a frase "Ustra Vive".

O que aconteceu

Trabalhador praticou apologia à tortura e à figura do torturador ao usar a camisa de Ustra durante o serviço, em um hospital de Belo Horizonte, em dezembro de 2022. Esse foi o parecer tomado de forma unânime pela 1º Turma do TRT-MG (Tribunal Regional do Trabalho de Minas).

Para o Tribunal, o funcionário cometeu "falta grave" que justifica a justa causa. A Corte também destacou que a conduta do trabalhador se caracteriza com "ato de insubordinação que atentou contra a ordem democrática, uma vez que atingiu potencialmente toda a coletividade e o Estado Democrático de Direito".