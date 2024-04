Diretor que comandava presídio de Mossoró (RN) no dia da fuga é dispensado

Humberto Gleydson Fontinele havia sido nomeado para a direção da unidade prisional em abril de 2023. A nomeação foi feita por Ricardo Capelli, então secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Dispensa deverá ser oficializada na edição do Diário Oficial da União de sexta-feira (5).

Quem é Humberto Gleydson Fontinele?

Fontinele se formou em direito em 2016. Segundo currículo disponível no site da Secretaria Nacional de Políticas Penais, ele fez a graduação na Faculdade de Ciências e Tecnologia Mater Christi, em Mossoró (RN).

Em 2023, Fontinele cursava duas pós-graduações. Uma era de Gestão do Sistema Prisional, com previsão para conclusão em maio de 2023, e outra de Direito Penal e Processo Penal, com término previsto para dezembro do mesmo ano. Não há informações se o agora ex-diretor concluiu os cursos.

Ex-diretor atuou como chefe da área de tecnologia e informação do presídio federal de Mossoró. Ele também trabalhou como chefe da divisão de inteligência e, em 2017, foi diretor substituto, ambas as funções foram realizadas na penitenciária federal de Mossoró.